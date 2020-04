Tržnice NIE, ale hypermarkety ÁNO?

Tiež ste radi chodili na tržnice, nakupovali čerstvú zeleninu a ovocie? V týchto dňoch ste si chceli kúpiť priesady a planty, ale s prekvapením ste zistili, že tržnice sú zatvorené?

Strach z vírusu COVIDU 19 a jeho pazúrov prinútil našich zákonodarcov k niektorým drastickým opatreniam, ku ktorým patrí aj zatvorenie väčšiny obchodov. Otvorené zostali len potraviny a niekoľko ďalších prevádzok. Pri ich uplatňovaní však niekedy nastanú situácie, ktoré si zaslúžia pozornosť.

V utorok 7.4. zverejnil viceprimátor Nitry Daniel Balko status, v ktorom oznámil, že mestu Nitra hygiena prikázala uzavrieť priestory mestskej tržnice. Dovolím si z neho citovať: „Tržnica je veľký otvorený priestor, kde sme rozložili predajcov ovocia, zeleniny či plánt tak, aby dodržiavali potrebné odstupy od seba. Kontrolovali sme požiadavku na 25 m2 na zákazníka, pri vstupe boli dezinfekčné prostriedky. Dôvodom rozhodnutia je snaha obmedzovať sociálny kontakt.“

Nitrianska tržnica je miestom, kde naši drobní pestovatelia predávajú svoje dopestované a vyrobené produkty. Počas roka rôzne druhy zeleniny a ovocia a v súčasnej dobe to sú najmä planty a priesady. Ak nebudú mať kde predávať svoj tovar, prídu o jediný zdroj obživy a ich doterajšia práca bude zbytočná. Za svoje stánky zaplatili nájom a investovali finančné prostriedky a najmä svoju prácu do dopestovania spomenutých komodít. Rozumiem potrebe chrániť občanov pred vírusom, ale v tomto prípade by bolo osožné pristúpiť k celému problému so zdravým rozumom a najmä za rovnakých podmienok pre všetkých predajcov potravín a potrieb pre záhradkárov, bez rozdielu ich sily a postavenia na trhu. Na strane jednej púšťame ľudí do „kamenných“ obchodov, dovolíme, aby pred nimi stáli desiatky minút v radoch, ale vadí nám za takých istých prísnych hygienických opatrení otvoriť priestor Nitrianskej tržnice, ktorá je bez pevnej strechy, čiže ľudia sú ešte aj na čerstvom vzduchu. Mesto vie zabezpečiť vstup do priestorov tržnice len z jedného vchodu, dokáže realizovať dodržiavanie povinného minimálneho priestoru pre jedného kupujúceho - 25 m2, a všetky ostatné nutné hygienické opatrenia, ale napriek tomu všetkému sa tržnica musela zavrieť. Len ako paradox pripomínam, že v ten istý deň bol povolený predaj vo vinotékach, a špecializovaných predajniach piva. Naozaj si myslíme, že tieto, často malé predajne, zabezpečia bezpečnejší prístup pre zákazníka, ako tržnica na čerstvom vzduchu?

Nemáme problém dovoliť ľuďom nakupovať potraviny vo veľkých reťazcoch, ktoré majú svoj potravinársky sortiment z veľkej časti zo zahraničnej produkcie, ale nedovolíme predávať našim drobným pestovateľom ich výrobky na jedinom možnom mieste predaja, keďže do veľkých reťazcov sa nedostanú?

Tento prípad bude mať možno nakoniec dobrý koniec. Mesto Nitra spísalo všetky svoje pripomienky a odoslalo ich včera na okresný krízový štáb v Nitre s požiadavkou na prehodnotenie uvedeného zákazu. Som zvedavý, ako to celé dopadne, ale pevne verím, že aj v týchto ťažkých časom zvíťazí zdravý rozum.