Od pondelka sa otvárajú tržnice!

Presne tak. Od pondelka 20.4. budú otvorené farmárske trhy. Tiež ste sa potešili, že si budete môcť konečne kúpiť od svojho obľúbeného pestovateľa čerstvú reďkovku, cibuľku, alebo planty a sadenice?

Priskoro. Takéto nariadenie vydala vláda, ale v Čechách. Korona vírus straší všade okolo nás. Zasiahol do všetkých oblastí nášho života. Osobného, pracovného. Je jednoducho všade, kam sa pozriete. Jedným z veľkých problémov, ktoré riešime v súčasnosti je otvorenie, respektíve neotvorenie našej ekonomiky. Názory sú rôzne. Vo svojom minulo týždňovom blogu som písal o problematike zatvorenia Nitrianskej tržnice. Celé znenie blogu je k dispozícii tu: Situácia k dnešnému dňu je však stále nezmenená. Tržnica je stále pre farmárov zatvorená. O to viac ma zaujala správa, že v Českej republike sa rozhodli od 20.4. otvoriť farmárske trhy. Nie je to však žiaden hurá podnik, ale toto otvorenie bude možné len v prípade, ak prevádzkovateľ týchto trhov bude schopný dodržať všetky prísne hygienické nariadenia. Za ich dodržiavanie bude priamo zodpovedný. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí povinnosť dodržiavať predpísané rozostupy medzi jednotlivými stánkami, k dispozícii musia byť dezinfekčné prostriedky pri každom predajnom pulte a mnohé ďalšie. Naopak, naďalej bude platiť zákaz podávania jedál k priamemu konzumu. Podľa mňa to má hlavu a pätu. Dodržaná bude bezpečnosť obyvateľov a súčasne bude umožnené kupovať a predávať. Mimochodom, mesto Nitra deklarovalo pri prevádzkovaní svojej tržnice zabezpečenie a dodržanie takmer identických hygienických podmienok.

Čo by otvorenie tržníc a farmárskych trhov prinieslo? Drobný pestovatelia budú môcť predávať svoje produkty, v týchto dňoch najmä planty a sadenice, zákazníci budú môcť nakupovať slovenské produkty na čerstvom vzduchu, čo ja pokladám za oveľa bezpečnejšie, ako v uzavretých priestoroch bežných predajní a pomôže sa našim farmárom. Ich škody totiž nie sú len v absencii reálneho príjmu, ale najmä v tom, že svoje produkty už majú dopestované, čo ich stálo nielen nemalú fyzickú námahu, ale aj financie. Tieto produkty sa nedajú len tak odložiť a predávať neskôr. Aj preto sa čoraz častejšie stretávame s inzerátmi, v ktorých pestovatelia ponúkajú svoje produkty k odpredaju u seba doma, prípadne ich vedia priniesť priamo k zákazníkovi.

Aby sme však neboli len negatívny, treba povedať, že v piatok vláda zopakovala, že najbližší pondelok po dohode s epidemiológmi zverejnia presný zoznam a poradie prevádzok, v akom sa budú otvárať. Musíme pevne dúfať, že tržnice a farmárske trhy, budú medzi nimi. Držme si palce priatelia.